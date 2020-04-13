Две трети ипотечников в России смогут получить послабления из-за коронавируса

Новые лимиты кредитов, по которым могут быть предоставлены ипотечные каникулы в рамках поддержки граждан в период распространения коронавируса, позволят оказать помощь более чем 73 процентам российских заемщиков, следует из материалов «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Правительство своевременно отреагировало на необходимость увеличения лимитов по ипотеке для выхода на кредитные каникулы как в целом, так и в отдельных регионах, где недвижимость стоит существенно дороже, — отмечают в ОКБ. — Теперь доля ипотечных заемщиков, которые могут взять каникулы, в Москве и Санкт-Петербурге приблизилась к общероссийским показателям, что будет во многом способствовать снижению социальной напряженности».

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По подсчетам аналитиков, в Москве послабления могут получить две трети (68 процентов) ипотечников, в Подмосковье — 64 процента, в Санкт-Петербурге — 70 процентов, на Дальнем Востоке — 80 процентов.

Об увеличении кредитных лимитов для заемщиков, нуждающихся в помощи из-за коронавируса, стало известно 10 апреля. Для Москвы порог повысили до 4,5 миллиона рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, — до трех миллионов рублей. Для всех остальных регионов максимум установлен на уровне двух миллионов.

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