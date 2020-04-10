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В ЦБ высказались о повышении ставок по ипотеке

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский Центробанк не заметил массового увеличения ставок по ипотеке кредитными организациями. Об этом заявила на пресс-конференции в пятницу, 10 апреля, глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

По мнению Набиуллиной, если жилищные кредиты и подорожают, то ненадолго — ставки вновь опустятся после окончания пандемии коронавируса. «Ипотека будет продолжать развиваться, ставки будут более доступными. Ипотечное кредитование — это такое среднесрочное и долгосрочное перспективное направление», — высказалась глава ЦБ.

В марте российских банкиров раскритиковали за повышение ставок по ипотеке. Риелторы, в частности, отметили, что Центробанк 20 марта сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 6 процентов, и это значит, что у банков не было формальных причин менять стоимость ипотечных кредитов. Тем не менее еще 10 марта, после обвала фондовых рынков, некоторые кредитные организации пересмотрели ставки по ипотеке или отказали гражданам в выдаче займов на ранее одобренных условиях.

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