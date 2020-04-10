Мишустин расширил помощь для пострадавших от коронавируса ипотечников

Глава российского правительства Михаил Мишустин повысил сумму кредитов, по которым могут быть предоставлены ипотечные каникулы в рамках поддержки граждан в период распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Чтобы помочь им [гражданам] в текущей ситуации, мы повышаем уровень займа, в пределах которого заемщик сможет приостановить временно выполнение своих обязательств перед банком по ипотечному кредиту», — заявил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в пятницу, 10 апреля.

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По информации агентства «Интерфакс», лимиты сумм кредитов, по которым предоставят помощь, будут разниться в зависимости от конкретного региона. Для Москвы порог составит 4,5 миллиона рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, — 3 миллиона рублей.

Ранее в апреле пересмотреть условия предоставления кредитных каникул ипотечникам поручил президент Владимир Путин. До этого о том, что порог ипотеки для «коронавирусных» каникул нужно увеличить, заявлял секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Согласно решению правительства от 6 апреля, максимальный размер жилищного кредита, по которому изначально можно было просить банк о «коронавирусных» каникулах, составлял 1,5 миллиона рублей.

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