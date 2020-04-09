Мишустин поддержал расширение помощи ипотечникам

В российском правительстве поддерживают инициативу «Единой России» по увеличению максимального порога ипотеки, подпадающей под кредитные каникулы из-за коронавируса. Об этом заявил в четверг, 9 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами-единороссами, передает РИА Новости.

«Мы их (инициативы по ипотеке — прим. «Ленты.ру») поддерживаем, взяли уже в работу. И, я думаю, буквально на днях мы примем соответствующее решение», — сказал Мишустин. Он отметил, что пересмотреть условия предоставления кредитных каникул ипотечникам ранее предложил президент Владимир Путин.

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О том, что порог ипотеки для «коронавирусных» каникул нужно увеличить, 8 апреля заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, увеличение позволит большему количеству граждан взять кредитную паузу при финансовых трудностях.

Согласно решению правительства от 6 апреля, максимальный размер кредита, по которому можно просить банк о кредитных каникулах, для ипотечных заемщиков составляет 1,5 миллиона рублей.

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