Российские банки начали ухудшать условия для граждан

На фоне кризиса российские банки начали ухудшать условия выдачи кредитов гражданам, занятым в проблемных отраслях. Об этом со ссылкой на информацию от кредитных организаций пишут «Ведомости».

В частности, это подтвердили в Альфа-банке. В пресс-службе организации указали, что таким образом хотят защитить клиентов от чрезмерных рисков. Ведь если клиент не сможет платить кредит, пострадают обе стороны.

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К пострадавшим отраслям в банке относят образование, организацию мероприятий, развлечения, ресторанный и гостиничный бизнес, спорт, транспорт и туризм.

Ограничения касаются в том числе и ипотеки. Многие из опрошенных изданием крупнейших российских банков подтвердили, что планируют или уже ввели подобные ограничения.

Так, в «Ренессанс кредит» указали, что «оперативно прореагировали на изменившиеся рыночные условия и внесли соответствующие корректировки в свои кредитные политики». В чем заключаются корректировки, в банке говорить отказались. Таким же образом ответили в «Ак Барсе», объяснив изменения стремлением сохранить качество кредитного портфеля.

В «МТС банке» пообещали ввести дополнительные скоринговые оценки и ограничения в первую очередь для крупных займов. Отменят их только в случае изменения ситуации в экономике.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков предположил, что такая политика станет всеобщей, хотя не все банки признаются в этом. По закону кредитная организация не обязана объяснять отказ.

Уже пять крупных банков, как следует из данных мониторинга агентства Marcs, ужесточили условия ипотеки: подняли ставку, повысили сумму первоначального взноса, отменили скидки или снизили сроки положительного решения по кредиту. У потребительских кредитов изменений меньше, но ставки начинают повышаться и для них.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для россиян, в том числе для индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса. Позже правительство утвердило максимальный размер кредитов, причем на таком уровне, что воспользоваться им смогут лишь некоторые некрупные заемщики. В частности, для ипотеки максимум установлен на уровне 1,5 миллиона рублей, что заметно ниже среднего по стране.

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