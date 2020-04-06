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Утверждены меры по спасению экономики России от коронавируса

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российское правительство утвердило перечень мер по спасению экономики страны от влияния эпидемии коронавируса. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

В документе утверждены меры поддержки компаний и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в связи с распространением инфекции. Меры касаются налоговых платежей. Так, срок представления деклараций и расчетов, время подачи которых приходится на март-май 2020 года, продлеваются на три месяца. Сроки представления документов, сведений и пояснений в налоговую продлили на 20 рабочих дней.

Сроки представления документов, связанных с установлением налогового резидентства клиентов (необходимо для осуществления международного автоматического обмена финансовой информацией), увеличили на три месяца. Период направления требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов продлили на шесть месяцев.

Кроме того, правительство перенесло на 1 июня 2020 года сроки начала проведения налоговых проверок, проверок соблюдения валютного законодательства, вынесения решений по результатам уже проведенных проверок, принятия решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков. Также кабмин упростил порядок представления компаниям отсрочек и рассрочек по уплате налогов и взносов.

Президент России Владимир Путин 3 апреля поручил правительству и регионам вместе с ЦБ проработать меры по спасению экономики от последствий коронавируса. Среди главных поручений оказались меры по обеспечению устойчивости работы системообразующих и градообразующих предприятий и отраслей.

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