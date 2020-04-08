В Москве обвалился спрос на квартиры

В начале марта 2020-го, на фоне резкого обесценивания рубля, спрос на квартиры в Москве увеличился: граждане пытались спасти сбережения в национальной валюте, инвестировав их в недвижимость. Однако уже через две недели спрос, напротив, обвалился, следует из материалов ЦИАН, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, количество просмотров объявлений о продаже квартир на вторичном рынке начало падать с 22 марта, и одновременно обострилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице. После введения режима самоизоляции покупательская активность на «вторичке» резко пошла на спад: в период с 26 по 31 марта число просмотров объявлений о продаже квартир упало относительно аналогичного периода 2019 года на 28 процентов.

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На рынке новостроек спрос в последнюю неделю марта просел в меньшей степени — на 20 процентов. «Несмотря на вынужденное закрытие офисов продаж, застройщики продолжают консультировать клиентов по телефону, предлагая дополнительные скидки для поддержания спроса, — поясняют в ЦИАН. — К тому же на первичном рынке сделку можно заключить дистанционно, через личный кабинет, оплатив всю сумму или первый взнос по ипотеке с карты и/или личного счета». Рынок новостроек оказался более устойчив за счет возможности дистанционных продаж, констатируют эксперты.

Ранее в апреле сообщалось, что на фоне распространения коронавируса в Москве резко выросло число квартир, предлагаемых в аренду на несколько месяцев. Они сдаются по сниженным ценам.

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