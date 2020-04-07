Названы регионы России с дорожающим жильем

За первый квартал 2020-го цены на вторичное жилье в среднем по России увеличились менее чем на процент, до 54 тысяч рублей за квадратный метр. В отдельных регионах, впрочем, рост был куда более заметным, следует из материалов портала «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Самый большой рост стоимости жилья наблюдался, в частности, в Краснодарском крае (плюс 6 процентов), Приморском крае (4 процента) и Иркутской области (3,6 процента). Помимо этих регионов, вторичка ощутимо подорожала в Тюменской (2,6 процента) и Калининградской (1,9 процента) областях.

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В Москве вторичные квартиры за квартал прибавили в цене 1 процент, в среднем столичный «квадрат» обходится в 196,4 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге квадратный метр стоит почти 118 тысяч рублей (также плюс 1 процент за квартал). Городами с наиболее дорогим жильем, помимо двух крупнейших мегаполисов, также названы (в порядка убывания стоимости квадратного метра): Владивосток, Сочи, Севастополь, Казань, Симферополь, Екатеринбург, Уфа и Новосибирск.

Ранее апреле стало известно, что россиянам задумали разрешить дистанционную продажу квартир. В настоящее время есть ограничения, не позволяющие регистрировать онлайн существенную долю сделок по продаже недвижимости. Участники рынка предлагают снять эти барьеры — в первую очередь для активизации продаж вторичного жилья.

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