В Москве недосчитались вторичных квартир

С начала 2020 года объем предложения вторичного жилья в Москве сократился на 3 процента. Уменьшение числа выставленных на продажу неновых квартир зафиксировано во всех административных округах «старого» города (без учета присоединенных территории). Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По данным риелторов, наиболее заметное снижение числа объектов в продаже произошло в Северо-Западном округе — почти на 13 процентов. Эксперты полагают, что квартир они недосчитались из-за роста спроса на вторичную недвижимость, наблюдавшемся в первые месяцы 2020-го.
«В нынешнем январе покупателями вторичной недвижимости было внесено на 10 процентов авансов больше, чем в том же месяце 2019-го, в феврале годовой прирост был равен 5 процентам, а по состоянию на первую половину марта положительная динамика спроса составила 10 процентов», — отмечают в «ИНКОМ».
Самыми востребованными для покупателей вторичного жилья остаются однокомнатные квартиры, констатируют специалисты, и поэтому их число на рынке в 2020-м сократилось на 4,5 процента. В сегменте «двушек» предложение снизилось на 2 процента, «трешек» стало меньше на 2,5 процента, многокомнатных лотов — на 4 процента.
Ранее в марте Москве предрекли обвал цен на квартиры. По мнению аналитиков, если текущая ситуация с распространением коронавируса и падающими ценами на нефть продлится в России больше двух месяцев, то к концу 2020-го стоимость квадратного метра в столице обвалится на 5-10 процентов.