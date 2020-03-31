Москве предрекли полную остановку продаж квартир

Активность покупателей квартир в Москве грозит в ближайшем будущем снизиться до нулевого уровня из-за карантина по коронавирусу. О возможной полной остановке продаж жилья говорится в материалах аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Страх заразить себя и близких, потерять доход из-за ухудшения экономической ситуации в результате пандемии, естественно, негативно влияет на уровень покупательской активности. А учитывая, что с 30 марта в столице вводится жесткий карантин с принудительной всеобщей самоизоляцией, эта активность может упасть почти до нуля», — предрекают эксперты.

По их наблюдениям, московский рынок недвижимости достаточно сдержанно отреагировал на существенное ослабление рубля, произошедшее в начале марта. «Люди стали беднее, чем в 2014 году (тогда на фоне падения курса рубля резко увеличился спрос на недвижимость — прим. «Ленты.ру»), и у них банально нет денег на ажиотажные покупки», — отмечают в ИРН.

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За март стоимость квадратного метра вторичных квартир в Москве увеличилась в рублях на 0,5 процента, до 181,8 тысячи рублей, подсчитали аналитики. «Даже в феврале темпы роста цен были выше — тогда метр подорожал на 0,7 процента в месячном выражении. А в ноябре 2014-го, на фоне девальвации национальной валюты, цены на квартиры в Москве выросли сразу на 4,2 процента. То есть об ажиотаже в стиле предыдущего кризиса пока речи не идет», — подчеркивается в предоставленных материалах.

Ранее в марте стало известно, что квартиры в Москве из-за коронавируса начали продавать дистанционно. Столичные строительные компании предлагают покупателям удаленное оформление сделок — оно безопаснее, так как не требует личного присутствия клиентов в офисах продаж.

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