Богатые россияне сделали выбор между деньгами и недвижимостью

Российские граждане, имеющие существенные накопления в иностранных валютах, в настоящее время предпочитают сохранять деньги или не спеша инвестировать их в премиальные квадратные метры. Об этом говорится в сообщении агентства недвижимости «Мир квартир», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как указывают риелторы, спрос на недвижимость в кризис традиционно возрастает: этот актив считается самым понятным вариантом сохранения средств. Но в большинстве дорогих новостроек цены с начала нового кризиса, вызванного обвалом рынка нефти и коронавирусом, еще не менялись. Хотя ряд строительных компаний загодя, в начале марта, подняли стоимость квартир на 5-7 процентов.

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«Шквала звонков сейчас нет. Ситуация двусторонняя — люди, у которых были сбережения в рублях, стараются их пристроить, а те же, кто имел накопления в более стабильных валютах, берегут деньги. В целом можно сказать, что состоятельные клиенты стараются остаться с деньгами, а не с недвижимостью», — разъясняют эксперты выбор, сделанный богачами.

По мнению риелторов, повышение цен в жилых проектах, которое будет связано именно с нынешним ростом курсов иностранных валют, произойдет не ранее, чем через два месяца и составит около 5 процентов. В целом риелторы ожидают падения покупательской активности на рынке элитного жилья. «За последние годы количество ипотечных сделок на премиальном рынке выросло в разы, а сейчас объем выдачи (ипотеки — прим. «Ленты.ру») начинает сокращаться. Так, многие банки уже отказывают даже самым надежным клиентам. Полагаем, что дорогая ипотека и общее снижение числа займов приведут к уменьшению количества сделок на первичном рынке», — поясняют в «Мире квартир».

Ранее в марте был развеян миф о выгодности покупки квартир в условиях обесценивания рубля. Эксперты отметили, что сохранить деньги, вложив их в отечественные квадратные метры, вряд ли получится, так как российская недвижимость в обозримом будущем заметно подешевеет из-за значительного снижения покупательской способности.

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