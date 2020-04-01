Квартиры в Москве начали дешеветь

За первый квартал 2020 года цены на новое жилье выросли в 41 из 70 крупнейших российских городов. В 26 городах стоимость квартир снизилась, в трех осталась прежней. В Москве новостройки начали дешеветь, говорится в материалах портала «Мир квартира», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

За три месяца столичный «квадрат» потерял в цене 2 процента, в настоящее время он стоит 217,5 тысячи рублей. Общая стоимость квартиры в Москве уменьшалась на 0,5 процента, до 12,99 миллиона рублей, подсчитали аналитики.

Больше всего, на 8 процентов за квартал, поднялись цены в Челябинске, где за последний месяц интерес к квартирам на первичном рынке подскочил на 52 процента. В Уфе спрос вырос на 45 процентов, квадратный метр подорожал на 8 процентов, а средняя цена квартиры увеличилась на 6,5 процента. Также заметно (больше чем на 6 процентов) подорожали квадратные метры в новостройках Ижевска, Хабаровска, Тулы и Воронежа.

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«Во многих городах цены исчерпали возможности роста либо большинство застройщиков там сознательно избрали стратегию не повышать их, — констатируют эксперты. — Этим можно объяснить минусовые показатели в Нижнем Тагиле, Грозном, Владикавказе, Кургане, Волжском, Ульяновске, Вологде, Саранске, Севастополе и Саратове».

В «Мире квартир» отмечают, что некоторые россияне бросились скупать жилье на волне общей паники, спровоцированной падением курса рубля и пандемией коронавируса. «Застройщики отреагировали на скачок спроса по-разному, — указывают аналитики. — Одни, как всегда, подняли цены, другие, более дальновидные, стараются побольше распродать по прежней стоимости. По мере того как эпидемия будет разгораться, а карантин ужесточаться, волна спроса уляжется, и наступит спад интереса к недвижимости — по крайней мере, на несколько месяцев. Уже летом застройщикам придется предлагать скидки и акции».

Ранее в марте стало известно, что российские застройщики из-за коронавируса начали продавать квартиры дистанционно. Они предлагают покупателям удаленное оформление сделок — это безопаснее, так как не требует личного присутствия клиентов в офисах продаж.

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