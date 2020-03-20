Российские новостройки пошли ввысь

Высота строящихся в России многоквартирных домов растет: за два года к марту 2020-го средняя этажность новостроек увеличилась с 16 до 18 этажей, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитические материалы Единого ресурса застройщиков.

Как выяснили аналитики, новостройки пошли ввысь — наибольшая доля жилищного строительства в настоящее время приходится на дома с 18-24 этажами — почти 29 процентов от всей площади возводимого жилья. Еще 24 процента — это здания от 25 этажей и выше (два года назад их было 15 процентов).

Самые высокие дома, по информации застройщиков, возводят в Москве (в среднем 24,2 этажа), Свердловской области (23,1) и Приморском крае (22,5). В то же время самое просторное жилье — в Ингушетии, где средняя площадь жилой единицы — 90 квадратных метров (против 49,7 метра в среднем по России). Самые маленькие квартиры предлагаются покупателям в Ленинградской области (38,6 метра), Адыгее (39,1 метра) и Коми (42 метра).

Ранее, в декабре 2019-го, стало известно, что покупатели квартир в российских новостройках считают наиболее привлекательными для жизни третий, четвертый и пятый этажи жилых зданий — поселиться именно на них хотели бы 32 процента новоселов.

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