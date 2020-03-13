Названы новостройки Москвы с самыми дешевыми апартаментами

Средняя стоимость квадратного метра строящихся апартаментов в Москве к марту 2020-го достигла 283,5 тысячи рублей (без учета предложений на присоединенных территориях и элитных). Минимальный бюджет покупки в этом сегменте — 3,98 миллиона рублей, следует из материалов агентства «БЕСТ-Новострой», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, самые дешевые апартаменты комфорткласса в Москве представлены в четырех новостройках: в комплексе апартаментов Citimix минимальный бюджет покупки — 3,99 миллиона рублей, в «Легендарном квартале на Березовой аллее» цены начинаются от 3,98 миллиона рублей, в комплексе Nord — от 4,42 миллиона рублей, в апарт-комплексе «Мята» — от 4,75 миллиона рублей.

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В сегменте «бизнес» можно найти студию площадью 23,3 квадратного метра за 5,12 миллиона (комплекс «Level Стрешнево»), в проекте Mainstreet лот метражом 27,7 «квадрата» предлагается за 6,26 миллиона, а в «Level Донской» цены начинаются от 7,26 миллиона — столько просят за студию площадью 28,6 квадратного метра. В премиум-классе самым доступным московским предложением названа студия метражом 25,2 квадратного метра в комплексе апартаментов La Rue, она обойдется в 17,807 миллиона рублей, отмечается в предоставленных материалах.

В феврале текущего года председатель комитета Госдумы по собственности и земельным отношениям Николай Николаев предложил разрешить прописку в апартаментах. При этом парламентарий выступил против приравнивания апартаментов к жилью — взамен он задумал «оставить статус апартаментов как некое отдельное явление».

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