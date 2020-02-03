В России задумали разрешить прописку в апартаментах

Гражданам, проживающим в апартаментах, нужно разрешить оформлять прописку по месту пребывания. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по собственности и земельным отношениям Николай Николаев, передает агентство новостей «Москва».

«Одна из задач, как мне кажется, — обеспечить регистрацию, чтобы люди могли регистрироваться, — заявил Николаев в ходе состоявшейся в понедельник, 3 февраля, пресс-конференции на тему «Почему коронавирус передается от животных человеку?». — Сейчас люди идут на какие-то левые схемы, когда они реально живут в апартаментах, а прописаны на деревне у бабушки».

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Парламентарий отметил, что формально покупатели апартаментов в России защищены — механизм приобретения недвижимости этого формата через долевое строительство зафиксирован. При этом в стране до сих пор не определен статус апартаментов, подчеркнул Николаев. Депутат выступил против приравнивания апартаментов к жилью — взамен он задумал «оставить статус апартаментов как некое отдельное явление».

Законопроект о правовом регулировании при строительстве апартаментов планировали внести в Госдуму до конца 2019 года. На данный момент апартаменты относятся к нежилым помещениям: собственники, проживая в них, не могут получить постоянную регистрацию. Застройщики апарт-комплексов зачастую не соблюдают стандарты для жилья в части норм инсоляции и обеспеченности социальной инфраструктурой.

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