Москвичи рассказали о лучших видах из окна

Москвичи и жители ближнего Подмосковья больше всего любят, когда из окон квартиры открываются виды на парк или лес. Об этом свидетельствуют материалы ГК «ФСК», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики компании провели соответствующее исследование на основе опроса жителей Московского региона, планирующих покупку квартиры в новостройке до 2023 года. 31 процент респондентов рассказали, что хотели бы видеть из окон будущего жилья зеленую зону.

На втором месте по популярности — вид на водоем — реку, пруд или озеро (20 процентов ответов). Третье место с небольшим отрывом досталось виду на город — такую панораму назвали лучшей для себя 19 процентов участников исследования. В пятерку самых востребованных видов из окна вошли также вид во двор и вид на кроны деревьев — эти варианты набрали 10 и 8 процентов голосов соответственно.

«В сегменте комфорт- и даже бизнес-класса ведущими факторами при выборе новостройки остается уровень цен, месторасположение и надежность застройщика, — отмечают в ГК «ФСК». — Только ради красивого вида покупатели не готовы переезжать, но видовые характеристики, как показывает исследование, все чаще влияют на принятие решения о покупке».

Ранее, в декабре 2019-го, были названы любимые этажи покупателей новых квартир. Наиболее привлекательными для жизни граждане сочли третий, четвертый и пятый уровни жилых зданий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru