В Москве полюбили квартиры «под ключ»

С 2017 года доля квартир с полной отделкой в московских новостройках увеличилась на 2 процентных пункта, до 40 процентов, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Популярность готового к заселению жилья за этот же период поднялась на 5 процентных пунктов, до 42 процентов, подсчитали аналитики. Ремонт «под ключ» добавляет около 25 процентов к стоимости квартиры, но покупатели полюбили этот формат жилья: все больше будущих новоселов выбирают варианты с отделкой, поскольку в них можно въехать сразу.

При этом пока на московском рынке нового жилья преобладают объекты без отделки: таковых около 54 процентов, отмечают эксперты. Абсолютным «аутсайдером» на данный момент выглядит жилье с предчистовой отделкой, или white box: на его долю приходится всего 6 процентов предложения и столько же покупательских симпатий.

Материалы по теме «Дадим еще бабла, только пустите жить» Как покупка квартиры в Москве приносит проблемы и разочарование — рассказывает молодая семья

«До 2015 года на первичном рынке Москвы практически не было квартир с отделкой, — вспоминают в «ИНКОМ». — Развитие таких проектов началось после кризиса 2014 года, когда девелоперы были вынуждены активно включиться в борьбу за покупателя. Сперва жилье с отделкой появилось в комфортклассе, а затем и в других ценовых сегментах. С 2018 года ремонт встречается даже в элитных жилых комплексах».

Аналитики утверждают, что отделка от застройщика обходится дешевле, чем индивидуальный ремонт, а ее стоимость зафиксирована (обычно не более 20 процентов от цены квартиры). Они прогнозируют дальнейший рост числа предложений с уже выполненным ремонтом.

Летом 2019-го стало известно, что квартиры с ремонтом от застройщика растут в цене быстрее, чем «голое» предложение. Так, в период с осени 2018-го по июль 2019-го стоимость жилья с отделкой в столичных новостройках увеличилась на 15 процентов, в то время как в среднем по рынку квадратный метр подорожал на 10 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru