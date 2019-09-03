В Москве полюбили ремонт

Квартиры и апартаменты в новостройках, предлагаемые покупателям с уже выполненной отделкой, становятся все популярнее в российской столице. Об этом говорится в материалах агентства «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, за год к осени 2019-го доля лотов с частичным или полным ремонтом на московском рынке жилья увеличилась почти на 29 процентов и превысила 41 процент. Всего в городе продается немногим менее 21 тысячи квартир и апартаментов с отделкой (год назад — 16,3 тысячи).

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Эксперты разделяют два вида отделки: white box (предчистовая) и «под ключ» (выполнены почти все работы, покупателям может быть предложена даже мебель). Из 21 тысячи объектов с ремонтом 6,8 тысячи — это лоты в состоянии white box, оставшиеся продаются с отделкой «под ключ».

«Спрос на квартиры и апартаменты с отделкой продолжает расти во всех сегментах, в том числе в премиум- и элитном классах, — отмечают в «Метриум». — Достаточно сказать, что в десяти из 15 самых востребованных дорогих новостроек сегодня представлена возможность приобрести квартиры и апартаменты с ремонтом или предчистовой отделкой. Девелоперы, в свою очередь, реагируют на высокий спрос выводом новых проектов с данной опцией».

Ранее, в июле, стало известно, что московское жилье с ремонтом от застройщика растет в цене быстрее, чем «голое» предложение. В период с осени 2018-го по лето 2019-го стоимость квартир с отделкой в столичных новостройках увеличилась на 15 процентов, в то время как в среднем по рынку квадратный метр нового жилья подорожал на 10 процентов, подсчитали аналитики.

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