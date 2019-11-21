Российских застройщиков заставят продавать жилье с мебелью

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР) подготовит поправки в законодательство, обязывающие девелоперов сдавать жилье стандартного класса с ремонтом и набором мебели. Об этом пишут «Известия» со ссылкой президента организации Александра Шестакова.

Разработка поправок согласована с министерством строительства и ЖКХ, но однозначного решения о необходимости комплектования стандартного жилья мебелью на сегодняшний день нет, заявили изданию в ведомстве. В Минпромторге, в свою очередь, отметили, что квартиры с отделкой и мебелью пользуются все большей популярностью у россиян: такое предложение интересно тем, что меблировка включается в ипотеку.

По данным Александра Шестакова, многие крупные девелоперы уже готовы сдавать меблированные квартиры, как это делают в ряде развитых стран. Генеральный директор компании «ЮИТ Санкт-Петербург» Теему Хелпполайнен сообщил «Известиям», что в Финляндии законодательство требует передачи клиенту квартиры в полностью готовом для проживания виде. Такие требования появились более 40 лет назад.

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В ИКЕА заявили, что 20 процентов российских новоселов уже готовы покупать меблированные квартиры, в то время как доля такого предложения в общем объеме новостроек — около двух процентов.

Шестаков полагает, что стоимость новых квартир с отделкой и меблировкой в среднем увеличится на три-четыре процента. Представители девелоперских компаний говорят о 15-17 тысячах рублей прибавки к стоимости квадратного метра новостроек в Москве.

В сентябре 2018-го стало известно, что наличие мебели из дерева, произведенной на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), может стать неотъемлемой характеристикой квартир стандарт-класса. Вопрос о включении этого параметра в список обязательных для стандартного жилья поручил проработать глава российского правительства Дмитрий Медведев.

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