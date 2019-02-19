Российских чиновников оставят без иностранной мебели

Российские производители мебели попросили правительство запретить госкомпаниям покупать продукцию их иностранных конкурентов, пишет «Коммерсантъ».

Издание ссылается на письмо президента Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Александра Шестакова, которое тот направил вице-премьеру Алексею Гордееву. В нем Шестаков просит расширить действующий с 2017 года двухлетний запрет на закупки иностранной мебели для государственных и муниципальных нужд.

По данным главы АМДПР, такая мера помогла российским производителям нарастить поставки на 15 процентов, однако не привела к сокращению импорта, который за этот же срок, напротив, вырос — на 15,9 процента (с января по октябрь).

Рост зарубежных поставок связан с закупками госкомпаний и монополий, доля правительства в которых составляет не менее половины, отмечает Шестаков. На них приходится около 10 процентов от всего объема отечественного рынка (что примерно на 20 процентов больше, чем на нужды госорганов).

Шестаков просит правительство продлить действующий мораторий до конца 2021 года и распространить его на сделки с участием госкомпаний. По его оценкам, это поможет увеличить выручку российских производителей на 100 миллиардов рублей.

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