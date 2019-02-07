IKEA задумала сдавать мебель в аренду россиянам

Шведский концерн IKEA рассмотрит возможность сдачи мебели в аренду российским потребителям после завершения аналогичного эксперимента в Швейцарии. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

Соответствующую пробную услугу мебельный гигант начнет оказывать на швейцарском рынке уже в 2019 году. Дальнейшая судьба сервиса будет зависеть от успешности эксперимента.

Материалы по теме Точка сборки Какими были первые «Бухольмены» и «Хули»: империя ИКЕА от 1950-х и до наших дней

В концерне отметили, что для запуска услуги по аренде мебели потребуется внедрить новые информационные системы и рабочие процессы. «Компания IKEA во всем мире и в России в частности нацелена на заботу об окружающей среде. Услуга по аренде мебели укладывается в эту концепцию, — заявили агентству в пресс-службе. — В России мы смотрим, что мы можем сделать в текущей ситуации. Вариант со сдачей мебели в аренду нам тоже интересен, но сначала нужно его протестировать на других рынках».

Компания IKEA основана в Швеции в 1943 году. В настоящее время это одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели, предметов интерьера, текстиля и посуды, располагающая собственным производством в нескольких странах мира, включая Россию. Основатель IKEA Ингвар Кампрад скончался в январе 2018-го на 92-м году жизни.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!