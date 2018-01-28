Умер создатель IKEA

Основатель IKEA Ингвар Кампрад скончался. Об этом сообщили на сайте компании в воскресенье 28 января.

«Ингвар Кампрад спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланде 27 января в кругу близких. Ему был 91 год, и он умер после непродолжительной болезни», — говорится в сообщении на сайте IKEA.

«Мы оплакиваем кончину нашего основателя и дорогого друга Ингвара. Мы будем ценить его наследие, а его чутье, позволившее сделать ежедневную жизнь людей лучше, будет вести нас вперед и вдохновлять», — отметил президент компании Джеспер Бродин (Jesper Brodin).

Предприниматель родился в 1926 году и основал свой концерн в возрасте 17 лет. С 1988 года он не принимал непосредственное участие в работе компании, однако занимал должность старшего советника.

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