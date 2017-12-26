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Умер основатель Aviasales

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Константин Калинов
Константин Калинов

Основатель системы поиска авиабилетов Aviasales Константин Калинов скончался на 41-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на информацию Aviasales.

Причина смерти пока неизвестна. В 2016 году Калинов отошел от операционной деятельности в компании по состоянию здоровья, обещав вернуться, когда выздоровеет.

Aviasales.ru — крупнейший российский метапоисковик авиабилетов, принадлежащий компании Go Travel Un Limited, основателем которой являлся Калинов. Ежемесячная аудитория сервиса оценивается в около 7 миллионов человек. Офис компании находится в Таиланде на острове Пхукет.

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Умер основатель Aviasales Константин Калинов
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