Умер основатель Aviasales

Основатель системы поиска авиабилетов Aviasales Константин Калинов скончался на 41-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на информацию Aviasales.

Причина смерти пока неизвестна. В 2016 году Калинов отошел от операционной деятельности в компании по состоянию здоровья, обещав вернуться, когда выздоровеет.

Aviasales.ru — крупнейший российский метапоисковик авиабилетов, принадлежащий компании Go Travel Un Limited, основателем которой являлся Калинов. Ежемесячная аудитория сервиса оценивается в около 7 миллионов человек. Офис компании находится в Таиланде на острове Пхукет.