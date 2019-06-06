Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос из-за пропавшей мебели

Пресс-секретаря бывшего президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко вызвали на допрос из-за исчезнувших из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) компьютеров и мебели. Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист Андрей Портнов.

«Цеголко вызван повесткой на допрос в ГБР (Государственное бюро расследований) по факту кражи стульев, обоев, флагов и компьютеров из ситуативной комнаты СНБО», — заявил Портнов.

28 мая новый секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что после прихода к власти Владимира Зеленского в ситуационном центре были сняты все мониторы и отключены серверы с секретной информацией. Данилюк уточнил, что не знает, где сейчас находится техника.

Позже Цеголко на своей странице в Facebook написал, что вся техника из ситуационного центра была арендована на деньги Порошенко и после смены власти возвращена владельцу. По его словам, секретной информации на вывезенных серверах не хранилось, все данные транслировались в режиме онлайн из различных ведомств.

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