Все имущество Порошенко захотели арестовать

Украинский юрист Андрей Портнов намерен добиться ареста всех активов бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом он заявил телеканалу «112 Украина».

По его словам, он намерен попросить Государственное бюро расследований обратиться с ходатайством суд «об аресте всего, что "шевелится" в декларации Порошенко — это банковские счета, акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей».

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Портнов обвиняет Порошенко в государственной измене и попытке захватить власть. Он увидел признаки состава преступлений в отправке украинских моряков в Крым, вводе военного положения, а также предоставлении России «возможности влиять на внутреннюю политику» Киева.

Ранее юрист обвинил бывшего президента в легализации 300 миллионов долларов через офшорные компании во время продажи завода «Кузница на Рыбальском».

Портнов покинул Украину после госпереворота в Киеве в 2014 году. Он объявил о желании вернуться в страну после победы Зеленского и прилетел за день до инаугурации президента, 19 мая.

22 мая Порошенко объяснил уголовные расследования, начавшиеся в отношении него, началом избирательной кампании в парламент. Он указал, что считает все свои решения на посту главы государства верными и правильными для Украины, и потому готов отвечать на обвинения.

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