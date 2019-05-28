Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными. Об этом в своем Facebook-аккаунте заявил новый секретарь СНБО Александр Данилюк.

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По его словам, еще месяц назад «на всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам… Как видите, все было снято во время смены власти, серверы были вывезены». Данилюк уточнил, что не знает, где сейчас находится техника.

22 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка на должность секретаря СНБО. До 19 мая этот пост занимал Александр Турчинов, подавший прошение об отставке в связи связи с прекращением полномочий Перта Порошенко.

В 2018 году Данилюк обвинил Порошенко в попытке вмешательства в кадровую политику его министерства. После этого он был уволен. Жена и дети Данилюка являются гражданами Великобритании. Ранее он также имел британский паспорт, однако в 2016 году отказался от него.

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