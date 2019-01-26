Итоги военного положения на Украине засекретили

Петр Порошенко ввел в действие засекреченное решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об итогах военного положения на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.
Указ вступает в силу со дня опубликования. Контроль за выполнением данного решения он возложил на секретаря СНБО Александра Турчинова.
26 ноября Порошенко ввел режим военного положения на территории 10 областей Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. Это стало ответом на инцидент в Керченском проливе, где 25 ноября российские пограничники задержали три украинских катера, обвинив экипажи в нарушении границы.
Завершив режим военного положения через месяц, 26 декабря, Порошенко пообещал, что СНБО рассмотрит все выявленные недостатки военного управления.
Несмотря на прекращение действия военного положения, по-прежнему запрещен въезд на Украину мужчинам — гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Кроме того, пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что усиленному пограничному контролю подвергаются и женщины с российскими паспортами, «так как именно они могут работать по заданиям российских спецслужб».