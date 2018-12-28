Украинские пограничники опровергли снятие запрета на въезд в страну россиянам

Запрет на въезд на Украину мужчинам — гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет сохраняется. Об этом агентству ТАСС заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

«Ограничения действуют, как и во время военного положения», — сказал он.

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Ранее 28 декабря украинское издание «Гордон» со ссылкой на Слободяна написало, что россияне мужского пола снова могут въезжать на территорию Украины. По утверждению СМИ, это связано с непродлением военного положения. При этом отмечалось, что россиянам, помимо загранпаспорта, могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель визита, например, для участия в каких-то культурных или спортивных мероприятиях.

30 ноября Киев фактически запретил въезд на территорию Украины мужчинам — гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. По утверждению президента Петра Порошенко, это решение было принято для того, чтобы Россия не смогла сформировать на Украине отряды частных армий, которые «фактически являются представителями российских вооруженных сил». Исключение было сделано лишь для для людей, которые едут в страну, «например, на похороны или с какой-то другой гуманитарной целью».

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