Запрет на въезд на Украину для российских мужчин отменили

Запрет на въезд на Украину мужчинам — гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет был снят после завершения действия военного положения в ряде украинских регионов, однако Государственная пограничная служба Украины по-прежнему проверяет россиян мужского пола в усиленном режиме. Об этом «Гордону» сообщил пресс-секретарь украинской Госпогранслужбы Олег Слободян.

«Военное положение не продлили — значит, угроза вторжения российских войск снизилась. Тем не менее вопрос обеспечения безопасности на границе по-прежнему актуален. Поэтому мы продолжаем охранять границу в усиленном режиме. Используя опыт военного положения, осуществляем повышенный контроль над въездом иностранцев на Украину», — сообщил он.

Слободян подчеркнул, что особое внимание уделяется въезжающим в страну гражданам 70 стран из перечня миграционного риска. «Россия тут на первом месте. Запрет на въезд мужчинам из РФ снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита на Украину. После этого принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну», — рассказал представитель украинской Госпогранслужбы.

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Он отметил, что едущим на Украину россиянам, помимо загранпаспорта, могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель визита в эту страну.

«Например, если человек едет на Украину для участия в каких-то культурных или спортивных мероприятиях и никогда не нарушал украинское законодательство при въезде в оккупированный Крым, то мы принимаем положительное решение. Законодательство не менялось ни до военного положения, ни после него. Основанием для въезда в Украину для россиян является заграничный паспорт гражданина РФ. Но с учетом угроз, исходящих от России, наши пограничники могут проводить контроль второй линии, чтобы выяснять все подробности и обстоятельства», — объяснил Слободян.

26 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении действия военного положения, введенного в конце ноября. Военное положение действовало в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также во внутренних водах Азовско-Керченской акватории с 14:00 (15:00 по московскому) 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток — до 14:00 (15.00 по московскому) 26 декабря 2018 года. Причиной его введения послужило задержание 25 ноября пограничным управлением ФСБ России трех кораблей Военно-морских сил Украины — катеров «Бердянск» и «Никополь» и буксира «Яны Капу».

30 ноября украинские власти ограничили въезд на территорию страны мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. 26 декабря представитель министерства внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил о решении властей страны продлить запрет.

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