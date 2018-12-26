Украина продлила запрет на въезд для российских мужчин

Украинские власти решили продлить запрет на въезд в страну мужчин из России от 16 до 60 лет. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщается в среду, 26 декабря, на сайте ведомства.

«Принимая во внимание сложную ситуацию безопасности, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы», — отметил он.

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Чиновник добавил, что с начала действия военного положения на Украину не впустили 1,6 тысячи россиян, Москва при этом вернула 351 украинца.

Срок военного положения в соседнем государстве истек 26 декабря, продлевать его Киев не стал. Особый режим в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Луганской, Черниговской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях ввели 26 ноября. Тогда же был ограничен въезд для россиян.

Поводом для его введения стал инцидент в Керченском проливе в конце ноября, когда Россия задержала три украинских корабля по обвинению в нарушении границы. Москва расценила случившееся как провокацию, а Киев — как акт агрессии.

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