Бывший СССР
 
Последние новости
«Яндекс» удалил из поиска сайт Telegram
Названы самые нелепые поисковые запросы россиян в 2018 году
Футболист почти забил с центра поля первым касанием в матче
В России испугались модифицированных «Томагавков»
Всех пленных украинцев призвали обменять на всех пленных россиян
Испанский тренер поработал в России и повидал пьянство футболистов
Глава Росгвардии поблагодарил Навального за дачу без Сталина
Россиянин ворвался в банк с пистолетом и поздравил всех с Новым годом
Глава Росгвардии рассказал о деньгах на обучение внука в Англии
Новости партнеров

Украина продлила запрет на въезд для российских мужчин

Перейти в «Мою Ленту»

Украинские власти решили продлить запрет на въезд в страну мужчин из России от 16 до 60 лет. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщается в среду, 26 декабря, на сайте ведомства.

«Принимая во внимание сложную ситуацию безопасности, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы», — отметил он.

Чиновник добавил, что с начала действия военного положения на Украину не впустили 1,6 тысячи россиян, Москва при этом вернула 351 украинца.

Срок военного положения в соседнем государстве истек 26 декабря, продлевать его Киев не стал. Особый режим в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Луганской, Черниговской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях ввели 26 ноября. Тогда же был ограничен въезд для россиян.

Поводом для его введения стал инцидент в Керченском проливе в конце ноября, когда Россия задержала три украинских корабля по обвинению в нарушении границы. Москва расценила случившееся как провокацию, а Киев — как акт агрессии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Украине отказались продлевать военное положение
На Украине раскрыли роль Запада во введении военного положения
Украина ограничит въезд для российских мужчин
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0526 декабря

Евросоюзное государство

Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе
07:4226 декабря

Украинский комик рассказал о президентских амбициях

20:1926 декабря

Порошенко раскрыл планы Украины на Керченский пролив

20:4626 декабря

Украинский Совет нацбезопасности утвердил новые санкции против России

Бывший СССР00:0323 декабря
Владимир Путин и Петр Порошенко

«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»

Отношения между Россией и Украиной перешли на новый уровень. Они кончились
18:5026 декабря

На Украине разрешили демонтировать памятник Суворову

20:5525 декабря

За негативное отношение к Эстонии будут наказывать

19:0126 декабря

Белоруссия обзавелась кибервойсками

Бывший СССР00:0712 декабря

Медвежья угроза

Русские фильмы и сказки напугали прибалтов кремлевской пропагандой
17:3926 декабря

Порошенко захотел продления ограничений на въезд россиян на Украину

23:2624 декабря

Украине предсказали потерю юридических прав на Крым

18:0326 декабря

За месяц на Украину не пустили 1650 россиян

Россия
«Она просто открывала рот и шипела от боли»
Студенты-медики попали в российскую больницу. К такому их жизнь не готовила
Московскую клинику с услугой женского обрезания проверили
В российском регионе досрочно освободили взорвавшего сотню человек террориста
Партнерский материал
Не словом, а делом
Чем прославились россияне в этом году
Пожар на шахте в Пермском крае
Огонь отрезал выход девяти горнякам. Они застряли на глубине 360 метров
Мэр Казани оценил новогодние украшения города в три детских сада
Россия предрекла возрождение нацизма
Все материалы
Мир
Пора домой
США вывели войска из Сирии и Афганистана. Что это значит для России и мира?
Турция стянула танки к Сирии
Трампа заподозрили в «откосе» от армии с помощью фальшивого диагноза
Германия отказалась считать ИГ разгромленным
Россия построит в Сирии аэропорт
«Мафия останется бессмертной»
 
Ким, санкции и Солсберецкий шпиль
Что пережил мир в 2018 году
Все материалы
Бывший СССР
Евросоюзное государство
Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Владимир Путин и Петр Порошенко«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»
Отношения между Россией и Украиной перешли на новый уровень. Они кончились
Порошенко раскрыл планы Украины на Керченский пролив
Украинский Совет нацбезопасности утвердил новые санкции против России
На Украине разрешили демонтировать памятник Суворову
Белоруссия обзавелась кибервойсками
Все материалы
Экономика
Дональд Трамп и Си ЦзиньпинОтветный удар
США объявили миру торговую войну. Но победили в ней китайцы
ГМО-продукты заклеймят
Маргарет Тэтчер попадет на деньги
Раскрыты подробности запрета на курение в России
Жизнь после крипты
Блокчейн выходит из тени биткоина
Подвели под асбест
Корпорация J&J выплатит 4,69 миллиарда долларов напуганным детской присыпкой
Мировая экономика окажется под ударом в новом году
Все материалы
Силовые структуры
Молчание сирот
Уголовники собирали миллионы с детей из детдома. Деньги шли в криминальный общак
«Это жуткое место стоит стереть с лица Земли»
Главная тюрьма Москвы хранит кровавые тайны. Ее решили закрыть навсегда
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Похитившего рыцарский шлем и кольчугу россиянина нашли по беспалой руке
Украинский адвокат сел за контрабанду деталей российского истребителя
Главный борец с экстремизмом ушел в отставку
Появились подробности расстрела россиянином своей родни
Все материалы
Наука и техника
Ким Ир СенДиктатор-подкидыш
Советский офицер стал вождем Северной Кореи. Теперь весь мир боится его внука
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
Потеряли стыд
Главные смартфоны года: от «Яндекса» и Xiaomi до iPhone с Huawei
Единственного россиянина на МКС лишили новогодних подарков
Воздушный заправщик Ил-78М-90А показали изнутри
Синтез Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС оказался «общегосударственной тайной»
Пуск «Авангарда» при Путине попал на видео
Все материалы
Спорт
Антон Шипулин«У меня опустились руки»
Антон Шипулин устал от биатлона. Он ушел и не вернется
Роналду вышел и спас «Ювентус» от первого поражения в чемпионате
Медведеву взбесили жаждущие борща мужчины
Чемпион мира по футболу пожертвовал призовые на благотворительность
Поветкин после нокаута от Джошуа захотел боя с еще одним чемпионом мира
Названа причина убийства 16-летней вице-чемпионки России по плаванию
Медведева призналась в зависти к коллегам и поведала о «подставах»
Все материалы
Культура
Испортить шкуру и вылечить душу
30 главных книг года. Что читать в зимние праздники
Лучшие сериалы года
«Кайф с доставкой», «В свободном улете» и еще 14 поводов залипнуть в Новый год
«В массе и без одежды»
Тысячи обнаженных людей на снимках скандального фотографа Спенсера Туника
Принц Чарльз признался в любви русской музыке
Режиссер «Аквамена» выиграл «Оскар» в споре
Голливуд установил новый рекорд по кассовым сборам
Назван любимый актер россиян
Все материалы
Интернет и СМИ
На краю пропасти
Насмешки над мертвецами, драки и неумелый хайп: скандалы года на YouTube
Захотевший на место Порошенко комик поведал о предсмертном звонке Задорнова
«Советское — значит отличное!»
В СССР придумали идеального человека и показали его народу, соседям и врагам
«Уважаемый, я вызываю уголовную полицию!»
Малахов вверг телевидение в кромешный ад. Россияне отказываются это терпеть
«Оптическая иллюзия» с зернами граната озадачила пользователей сети
Мужчина выиграл миллион в прямом эфире и тут же потерял его
Нестандартная упаковка подарка для дедушки обескуражила пользователей сети
Все материалы
Ценности
«Надо воспитывать не женщин, не девушек, а мужчин и парней»
Казашку избили за голую грудь на подиуме. Она решила не молчать
Фото: Gareth Fulle / WPA Pool / Getty ImagesУ королевы за пазухой
Дворцы, слуги и пиры: роскошная жизнь священников англиканской церкви
«Все маленько прибаливают»
Доминирование России и роды на подиуме: что пережил мир моды в 2018 году
Названы лучшие стрижки всех времен
В Великобритании предложили законодательно ограничить число калорий в блюдах
Бэнкси посулили расплату за уничтожение собственной картины
Джастин Бибер начал торговать отельными тапками по 350 рублей
Все материалы
Путешествия
Пингвин всегда прав
Птицы, таблетки и волны. Как россиянин съездил на каникулы в Антарктиду
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
Итальянский пенсионер насмерть сбил россиянина
Пассажиров одного московского аэропорта перевезли в другой самолетом
Назван процент забывших секс-игрушки в отелях россиян
Азиатская стюардесса выпила предназначенный пассажирам алкоголь и попалась
Все материалы
Из жизни
«Люди здесь не привыкли выживать»
История россиянина о жизни в Новой Зеландии
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Маменькины сынки
Молодежь не умеет стирать, готовить и убирать. Кто зарабатывает на этом?
Престарелый священник потерял все из-за молодого мужа-изменника и простил его
Туристка потратила полтора часа на игровой автомат и выиграла миллион
Пропавшая 14 лет назад кошка вернулась домой
Хозяева два года искали украденного пса и вернули его домой
Все материалы
Пенсионная реформа
Седан Renault Logan превратили в кроссовер — что из этого получилось?
Маленькие и очень злые
Бюджетные малолитражки, превращенные в гоночных монстров
Диэлектрик
Сможет ли электрический кроссовер Audi e-tron бросить вызов Тесле Model X и Ягуару I-Pace?
Сквозь Австралию за десять часов
Безумная история авантюристов, которые пересекли Австралию со средней скоростью под 150 км/ч
Компания Mitsubishi первой повысит цены на машины из-за нового НДС
«Буханка» останется на конвейере еще на три года
700-сильный Corvette помог Деду Морозу доставить подарки
Все материалы
Дом
Такие доступные
Дачи под Москвой теперь можно купить за копейки. Почему это опасно?
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Заняли по-крупному
Ради чего российские миллионеры влезают в ипотеку
Россияне расписались в любви к лишним санузлам и гардеробным
Хабаровчане нашли необычное применение отелю Hilton
Россияне бросились скупать недвижимость за границей
Названы лучшие для покупки недвижимости страны Европы
Все материалы