Названы города России с самыми дешевыми студиями — это Саратов (в среднем 30 тысяч рублей за квадратный метр), Омск (39,1 тысячи рублей), Челябинск (39,3 тысячи рублей), Краснодар (47 тысяч рублей) и Калининград (49,2 тысячи рублей). Об этом говорится в материале «Авито Недвижимость», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Самые дорогие студии страны можно найти в Москве (в среднем 165,3 тысячи рублей за квадратный метр), Санкт-Петербурге (113,8 тысячи рублей), Сочи (110 тысяч рублей), Хабаровске (97,7 тысячи рублей) и Казани (84,7 тысячи рублей). За 2019 год российские студии в среднем подорожали почти на девять процентов до 87,9 тысячи рублей за квадратный метр.

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Средняя площадь такого малогабаритного жилья за прошлый год сократилась на 0,5 «квадрата» и составила 26,7 квадратного метра. Самыми просторными оказалась студии Самары (в среднем 31,5 «квадрата»), Иркутска и Новосибирска (31 квадратный метр), а самыми маленькими — Калининграда (23,9 квадратных метра), Нижнего Новгорода (24 квадратных метра) и Краснодара (25 квадратных метров).

Ранее россиян предупредили о главной опасности студий — возможного формирования негативного социального окружения. В жилых комплексах, где преобладает «малогабаритка», на этаже часто размещается более десяти квартир. Это негативно сказывается на качестве жизни, поскольку оптимальное количество квартир на этаже в современных новостройках — не более шести-восьми.

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