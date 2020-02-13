Названа средняя цена квартиры в Москве

Средняя цены квартиры на первичном рынке Москвы в пределах МКАД (Московской кольцевой автодороги) составляет 12,5 миллиона рублей. Об этом говорится в материале портала недвижимости ЦИАН, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

За 2019 год данный показатель вырос на 1,1 миллиона рублей. В новостройках Новой Москвы квартиру можно купить в среднем за 6,46 миллиона рублей (рост на 0,85 миллиона рублей). По итогам прошлого года 55 процентов сделок было заключено с привлечением ипотеки.

Средняя площадь приобретаемого жилья в границах «старой» Москвы — 57,4 квадратного метра (годом ранее — 57,8 «квадрата»). В пределах МКАД только 2,3 процента договоров долевого участия (ДДУ) были заключены с лотами площадью до 30 квадратных метров. В Новой Москве таких сделок было 3,8 процента от общего количества. Там берут жилье площадью в среднем 51,3 квадратного метра (47,9 «квадрата» в январе 2019-го).

Если рассматривать покупку недвижимости непосредственно в Центральном административном округе столицы, то средневзвешенная цена квадратного метра там составляет 703,3 тысячи рублей.

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