Назван лучший для обогащения тип жилья без прописки

Большинство граждан, приобретающих апартаменты в Москве с инвестиционными целями, предпочитают однокомнатные объекты площадью от 32 до 35 квадратных метров, следует из материалов ГК «ФСК», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как выяснили аналитики, инвесторы прежде всего обращают внимание на видовые характеристики этого типа жилья и его планировку. При этом они согласны рассматривать различные этажи, в зависимости от конкретных целей приобретения. «Это касается покупателей, приобретающих от одного до четырех лотов, — отмечают в ГК «ФСК». — Если покупка совершается целым этажом, то требования к видам или высотность отходят на второй план: как правило, такие сделки заключают профессиональные инвесторы с готовым бизнес-планом, ориентирующиеся на показатели доходности».

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В среднем клиенты, называющие целью покупки обогащение, готовы платить за лучшее жилье без прописки от 5,4 до 5,8 миллиона рублей. Около половины сделок в этом сегменте совершается со 100-процентной оплатой, 15 процентов покупателей пользуются рассрочкой, 33 процента оформляют ипотечный кредит.

Ранее в феврале председатель комитета Госдумы по собственности и земельным отношениям Николай Николаев предложил разрешить прописку в апартаментах. При этом депутат выступил против приравнивания апартаментов к жилью — взамен он задумал «оставить статус апартаментов как некое отдельное явление».

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