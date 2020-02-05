Найдено самое быстро дорожающее жилье в Москве

Самым быстро дорожающим жильем в Москве стали однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Их стоимость за 2019 год выросла в среднем на восемь процентов. Об этом говорится в материале инвестиционно-риелторской компании Est-a-Tet, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

В «однушках» цена квадратного метра поднялась до 218 тысяч рублей, в «двушках» — до 212 тысяч рублей. Для трехкомнатных квартир данный показатель вырос на шесть процентов — 226 тысяч рублей за «квадрат». Объекты с четырьмя и более спальнями подорожали на три процента, достигнув отметки в 280 тысяч рублей за квадратный метр. Студии прибавили пять процентов в стоимости — с 207 до 218 тысяч рублей. В целом квартиры в Москве в 2019 году подорожали на семь процентов.

В компании выделили пять столичных жилых комплексов с наиболее заметным ростом цен. Больше всего подорожали квартиры в ЖК Aquatoriа — плюс 40 процентов с начала года. В декабре средняя стоимость жилья составила там 260 тысяч рублей за квадратный метр. В комплексе Discovery Park прирост достиг 39 процентов — 221 тысяча рублей за «квадрат», а в The Mostman цены выросли до 492 тысяч рублей (плюс 34 процента). В пятерку лидеров также попали комплексы «Петровский парк» и «Медный 3.14», где цены выросли на 30 процентов.

В январе 2020 года самой дорогой квартирой Москвы признали пентхаус площадью 735 «квадратов» в строящемся доме на Патриарших прудах. Объект стоит 2,4 миллиарда рублей. В среднем квадратный метр в данном сегменте жилья стоит 33,5 тысячи долларов (2,01 миллиона рублей).

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