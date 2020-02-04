Найдены районы Москвы с самыми дорогими съемными квартирами и апартаментами. Больше всего такой недвижимости к концу 2019 года было представлено в районах Арбат-Кропоткинская (22 процента предложения), Тверская-Кремль (17 процентов), Ленинский и Ленинградский проспекты (9,7 и 9,2 процента соответственно), Лубянка-Китай-город (8,4 процента). Об этом говорится в материале агентства недвижимости Savills, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В районе Арбат-Кропоткинская объект сдается в аренду в среднем за 410 тысяч рублей в месяц, в районе Тверская-Кремль и Краснопресненская — 340 и 320 тысяч рублей в месяц соответственно. Достаточно высокие ставки также отмечаются в локациях Лубянка-Китай-город и Патриаршие пруды, где элитные квартиры и апартаменты можно снять в среднем за 304-308 тысяч рублей ежемесячно.

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Наибольшая доля предложений пришлась на лоты с двумя и тремя спальнями (32 и 23 процента соответственно). Также представлены варианты с одной спальней (20 процентов), многокомнатные объекты (18 процентов) и студии (восемь процентов).

Средневзвешенный бюджет предложения по итогам декабря прошлого года составил 330 тысяч рублей за квартиру в месяц, что аналогично показателю декабря 2018 года. Средняя запрашиваемая ставка со стороны потенциальных съемщиков равнялась 258 тысячам рублей в месяц (280 тысяч рублей для 2018 года).

Среди арендаторов 61 процент представлен иностранцами, в основном гражданами Франции, Италии и Германии. Почти 40 процентов съемщиков — россияне. За последний год доля запросов с их стороны увеличилась на пять процентов.

На конец января 2020 года самой дорогой съемной квартирой Москвы являлся шестикомнатный двухуровневый пентхаус в жилом комплексе «Квартал на Ленинском». Стоимость аренды — миллион рублей в месяц.

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