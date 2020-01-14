Найдена самая дешевая съемная квартира в Москве

Самой дешевой съемной квартирой Москвы стала «однушка» в 15 минутах ходьбы от станции метро «Бульвар Рокоссовского». За ее аренду просят 23 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в материале агентства «Инком-Недвижимость», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Недвижимость находится в пятиэтажном доме Богородского района. В квартире площадью 25 «квадратов» выполнен косметический ремонт, имеется вся необходимая для проживания мебель и полный комплект бытовой техники.

На второй строчке рейтинга расположился объект за 25 тысяч рублей в месяц. Это «однушка» общей площадью 41 квадратный метр в 17-этажном доме рядом с метро «Марьино». Здесь тоже сделан косметический ремонт, имеется бытовая техника.

Третье место занял лот с аналогичной стоимостью аренды — 25 тысяч рублей ежемесячно. За такую сумму сдается жилье в трех минутах ходьбы от станции метро «Щелковская» в пятиэтажке Северного Измайлова. Площадь квартиры составляет 20 квадратных метров.

Также в первую пятерку вошли две однокомнатные квартиры с косметическим ремонтом и стеклопакетами — за 26 тысяч и за 27 тысяч рублей соответственно. Обе находятся рядом с метро «Люблино».

По данным риелторов, за 2019 год ставки аренды жилья в 70 крупнейших городах России выросли в среднем на 5-7 процентов. В среднем «однушку» в России можно снять за 12,6 тысячи рублей в месяц.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru