В России подорожала аренда жилья

За 2019 год ставки аренды жилья в 70 крупнейших городах России выросли в среднем на 5-7 процентов, свидетельствует исследование, проведенное федеральным порталом «Мир квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По данным аналитиков, в прошлом году съемные «однушки» подорожали почти повсеместно — в 65 городах, в пяти подешевели. Особенно взлетели цены в Новокузнецке, Череповце, Астрахани, Воронеже, Ярославле, Чебоксарах, Якутске, Оренбурге, Омске и Махачкале.

Подешевели съемные однокомнатные квартиры в Саратове, Сочи, Пензе, Симферополе и Липецке, но ненамного (на 3-9 процентов). В среднем «однушку» в России можно снять за 12,6 тысячи рублей в месяц.

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Ставки аренды двухкомнатных квартир за 2019-й также выросли (на 7 процентов), отмечают эксперты. «"Двушки" подорожали более всего примерно там же, где и "однушки", только в "горячую десятку" вошли еще Владивосток, Архангельск, Магнитогорск и Набережные Челны. Падение цен затронуло 10 городов из 70: Брянск, Симферополь, Липецк, Сочи, Севастополь, Саратов, Нижний Новгород, Уфу, Пензу, Нижний Тагил. Ставки упали на 1-9 процентов», — говорится в исследовании. Средняя ставка для двухкомнатных квартир к началу 2020-го составила 17,6 тысячи рублей в месяц. Для «трешек» этот показатель равен 23,6 тысячи рублей в месяц (плюс 5 процентов за год).

«Рост цен на новостройки и квартиры вторичного рынка, произошедший в прошлом году, поставил многим покупателям заградительную планку, заставив надолго отбросить мысли о покупке жилья и обратиться к старой доброй аренде, ежемесячные выплаты по которой гуманнее ипотечных взносов, — поясняют аналитики. — По нашим прогнозам, в наступившем году ставки аренды на все типы квартир продолжат расти, но рост будет постепенным, ползучим».

В декабре 2019-го россиянин предложил всем желающим бесплатно пожить в квартире назло соседям. Житель Екатеринбурга задумал сдать принадлежащую ему комнату в коммуналке за ноль рублей в месяц, при этом он не планировал взимать с арендаторов даже плату за услуги ЖКХ.

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