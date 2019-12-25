Арендаторам квартир в Москве пообещали ценовую стабильность

В 2020 году ставки найма жилья в Москве практически не изменятся, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ-Аренда», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают риелторы, предпосылок для существенного колебания цен нет. По итогам 2019-го средняя стоимость аренды однокомнатных квартир экономкласса в Москве составила 30 тысяч рублей, двухкомнатных — 40 тысяч, «трешек» — 50 тысяч в месяц.
«В течение 2019 года арендная стоимость на столичном рынке недвижимости практически не менялась, а лишь колебалась в рамках арифметической погрешности, — говорится в предоставленных материалах. — Основной спрос на рынке аренды, как и в предыдущие годы, приходился на квартиры экономкласса — порядка 80 процентов запросов было сосредоточено в этом сегменте».
При этом в условиях ценовой стабильности большинство арендаторов стремились снять чистые и аккуратные квартиры, оборудованные необходимой мебелью и техникой. Жилье в неудовлетворительном состоянии пользовалось минимальным спросом. «Скорее всего, все эти тенденции сохранятся и в 2020 году», — обещают риелторы.
В ноябре москвич попросил шесть миллионов рублей за месяц проживания в своей квартире. Это максимальная ставка для столичного рынка съемного жилья.