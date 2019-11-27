Москвич попросил шесть миллионов рублей за месяц проживания в своей квартире

Собственник квартиры в столичном районе Хамовники выставил свое жилье на рынок аренды по ставке 6,4 миллиона рублей в месяц, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова.

Расположенные в центре города апартаменты имеют площадь 500 квадратных метров, в них выполнена дизайнерская отделка, отметил Попов. По словам эксперта, 6,4 миллиона рублей — это максимальная ставка для московского рынка съемного жилья.

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Попов также заявил, что самую маленькую из предлагаемых съемщикам квартир в Москве — студию площадью 13 квадратных метров — можно арендовать за 22 тысячи рублей в месяц. Объект, в котором есть необходимая мебель и бытовая техника, расположен в районе Вешняки. В свою очередь, самая просторная съемная квартира столицы — это лот общей площадью 2,3 тысячи квадратных метров, оцененный владельцем в 250 тысяч рублей в месяц, сообщил аналитик.

Ранее риелторы одного из столичных агентств недвижимости заявляли, что минимальная ставка аренды квартиры Москвы в ноябре 2019-го составляет 25 тысяч рублей.

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