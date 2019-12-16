Найдена самая дорогая съемная квартира Москвы

Самая дорогая съемная квартира Москвы — двухуровневый пентхаус на Ленинском проспекте площадью 550 квадратных метров с дизайнерским ремонтом, персональным кино- и спортзалом, а также SPA-кабинетом. Стоимость аренды — один миллион рублей в месяц, говорится в материале риелторской компании «Миэль» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

За 700 тысяч рублей в месяц можно снять двухуровневую квартиру площадью 300 «квадратов» в особняке Тверского района. В помещении нет мебели, однако ее готовы купить по запросу клиента. За 550 тысяч рублей в месяц сдается жилье в особняке Басманного района с дизайнерским ремонтом и бытовой техникой от ведущих производителей.

Материалы по теме Золотые кирпичи Что стало с первыми в России элитными домами для новых русских

Замыкают пятерку самых дорогих объектов квартира в 150 «квадратов» на Остоженке за 450 тысяч рублей в месяц и жилье площадью 236 квадратных метров на Тверской-Ямской улице — 400 тысяч рублей ежемесячно. Квартира укомплектована по последнему слову техники.

Чаще всего подобную недвижимость, по мнению специалистов, арендуют иностранные дипломаты высокого ранга и российские предприниматели, которые не живут в Москве постоянно.

Пентхаусы являются одним из самых дорогих и редких форматов на московском рынке недвижимости. В среднем пентхаус в строящемся ЖК обойдется примерно в 300 миллионов рублей — в пять раз дороже стандартных квартир элит- или премиум-класса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru