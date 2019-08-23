Названы главные любители элитных квартир в центре Москвы

Больше всего элитных квартир под аренду в центре Москвы расположено в Тверском районе, при этом треть из них снимают экспаты. Об этом говорится в отчете международной консалтинговой компании Knight Frank, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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В общей сложности на долю Тверского района приходится 15 процентов всех предложений об аренде элитных квартир в центре города. Стоимость съемной квартиры в этом районе начинается от 150 тысяч рублей. В июле самые дорогие апартаменты предлагались в аренду по цене от миллиона рублей в месяц. Иностранцы чаще арендуют жилье с бюджетом от 150 до 500 тысяч рублей в месяц, а россияне — с бюджетом свыше 500 тысяч.

Среди иностранных граждан квартиры в Тверском районе предпочитают топ-менеджеры крупных компаний, в первую очередь европейских и японских. В основном они выбирают Тверскую улицу. Для таких арендаторов наиболее важным фактором является близость квартиры к месту их работы, поскольку они редко пользуются личным транспортом.

Самые дорогие в июле квартиры Тверского района со стоимостью аренды свыше миллиона рублей в месяц располагались вблизи Патриарших прудов или в начале Большой Никитской улицы. Так, пятикомнатную квартиру площадью 250 квадратных метров в Брюсовом переулке предлагалось арендовать за 1,2 миллиона рублей. В стоимость входила оплата двух мест в подземном паркинге.

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