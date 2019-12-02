Назван самый дорогой вид жилья в Москве

Пентхаусы — один из самых дорогих и редких форматов на московском рынке недвижимости. Об этом говорится в материале компании Insigma Group, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

К пентхаусам часто относят любое жилье, расположенное на последнем этаже. Однако далеко не каждый лот «под крышей» имеет право так называться. Фактически пентхаус — это полноценный частный дом с террасой или выходом на эксплуатируемую кровлю, который лишь конструктивно совмещен с жилым комплексом, где он расположен.

В среднем пентхаус в строящемся ЖК обойдется примерно в 300 миллионов рублей — в пять раз дороже стандартных квартир элит- или премиум-класса. В 12 из 18 проектов, где предлагается подобный формат недвижимости, «квадрат» стоит дороже миллиона рублей. Самый доступный пентхаус в Москве можно найти за 25,4 миллиона рублей, самый дорогой — за 1,6 миллиарда рублей.

Площадь среднестатистического пентхауса в 2,6 раза больше стандартного объекта в высокобюджетном сегменте — 252 квадратных метра. Всего в московских строящихся проектах премиум- и элит-класса насчитывается около 80 пентхаусов. Большинство предложения (50 лотов) приходится на Центральный административный округ, в частности, на Пресненский район и Хамовники.

В октябре самой дорогой квартирой в столице оказался пентхаус площадью 735 квадратных метров. Он расположен в одной из новостроек рядом с Патриаршими прудами и стоит 2,4 миллиарда рублей.

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