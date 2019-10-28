Найден самый дорогой частный дом Москвы

Самое дорогое индивидуальное домовладение на территории Москвы выставлено на продажу за 438 миллионов рублей. Об этом говорится в материалах аналитиков ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Объект представляет собой трехуровневый таунхаус — сблокированный дом — в составе строящегося жилого комплекса на Долгоруковской улице (Тверской район Москвы). Недвижимость имеет статус апартаментов, то есть, фактически, относится к нежилому фонду. Площадь таунхауса — 551 квадратный метр, в нем три отдельных входа, есть собственный лифт. В стоимость лота входит подземный паркинг на четыре автомобиля. Жилой комплекс планируется ввести в эксплуатацию в середине 2021 года.

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Второе место рейтинга самых дорогих частных домов Москвы досталось трехуровневому объекту в Китай-городе. Таунхаус площадью 260 квадратных метров также имеет статус апартаментов, он входит в состав реконструируемого особняка конца XIX века. Стоимость объекта — 265 миллионов рублей. Сдача жилого комплекса намечена на третий квартал 2020 года.

Третью строчку занял пентхаус площадью 279 квадратных метров в составе жилого комплекса, строящегося в районе Очаково-Матвеевское. Объект имеет статус квартиры, располагает отдельным входом с улицы и небольшим собственным участком. Стоимость пентхауса — 135 миллионов рублей.

Ранее в октябре аналитики портала «Мир Квартир» подсчитали, сколько времени понадобится жителям российских регионов, чтобы накопить на среднестатистический частный дом. Быстрее всего — за два года — обеспечить необходимые накопления, по данным компании, могут жители Чукотки. Средний по России показатель составляет восемь лет.

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