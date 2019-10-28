Рассчитан срок накопления на частный дом в России

Среднестатистический российский дом в октябре 2019-го стоит 4,56 миллиона рублей, средняя официальная зарплата составляет 49 тысяч рублей, средний срок накопления на частное домовладение — восемь лет, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты рассчитали, сколько времени жителям российских регионов нужно, чтобы накопить на покупку индивидуального дома. При расчетах предполагалось, что откладывается вся зарплата одного из членов семьи, в то время как другой берет на себя расходы на питание и предметы первой необходимости, оплату жилья, транспортные расходы. Таким образом, данные расчеты справедливы только для семейных людей.

Выяснилось, что быстрее жителей других регионов — за два года — собрать деньги на покупку дома могут граждане, проживающие на Чукотке. «При годовом доходе больше миллиона рублей им ничего не стоит раскошелиться на средний дом ценой чуть более двух миллионов, — отмечают аналитики. — Разумеется, не все жители автономного округа получают столь высокую зарплату, это скорее касается работников добывающих отраслей, многие из которых работают вахтовым методом».

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Обитатели Магаданской области накопят на коттедж за три года, жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, Тюменской области — за четыре. Столько же времени будут складывать деньги на частное домовладение люди, живущие в Еврейском автономном округе, в Кемеровской области и республике Коми.

Меньше всего в свою очередь повезло крымчанам, констатируют эксперты: официальные зарплаты на полуострове невелики, а цены на дома взвинчены из-за курортного статуса региона. Местные в среднем копят на дом 24 года. В Севастополе и Московской области этот показатель равен 21 году, в Краснодарском крае и Калининградской области — 18 годам, в Москве — 15 годам.

«С начала 2019-го доходы россиян, согласно Росстату, выросли, дома же, напротив, чуть подешевели. За счет этого данный тип недвижимости стал доступнее для населения: еще в начале года на него нужно было копить в среднем девять лет», — заключают аналитики.

Ранее в октябре сообщалось, что в среднем по стране дома в настоящее время стоят на процент меньше, чем в июле 2019-го, но на 0,4 процента больше, чем в январе. Самые дорогие коттеджи предлагаются в Москве: здесь ценник равен 17 миллионам рублей. Самые дешевые объекты — по цене 2 миллиона рублей — можно найти в Еврейской, Курганской и Кемеровской областях.

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