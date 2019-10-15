В России подешевели дома

Частные домовладения в России немного подорожали летом 2019-го, но уже осенью вернулись к ценникам начала года, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В среднем по стране дома в настоящее время стоят на процент меньше, чем в июле, но на 0,4 процента больше, чем в январе. Самые дорогие коттеджи предлагаются в Москве: здесь ценник равен 17 миллионам рублей. Самые дешевые объекты — по цене 2 миллиона рублей — можно найти в Еврейской, Курганской и Кемеровской областях.

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По данным экспертов, за третий квартал 2019-го частные дома подорожали в 32 регионах из 82, вошедших в исследование. В 50 субъектах РФ цены снизились. «Небольшое удешевление произошло даже в Москве и Московской области, а вот питерские дома чуть-чуть подорожали, — отмечается в предоставленных материалах. — В связи с относительно холодным летом и завершением высокого сезона существенно "просели" коттеджи в курортных регионах».

Среднестатистический частный дом в России в настоящее время стоит 4,56 миллиона рублей, подсчитали аналитики.

Ранее, в августе, россияне раскрыли смысл дачной жизни. Как показал опрос, проведенный ВЦИОМ, почти две трети — 62 процента — граждан время от времени выезжают на дачу в летний период, чтобы заниматься огородничеством, оформлять сад или предаваться отдыху и развлечениям.

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