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Названа стоимость самой дешевой дачи около Москвы

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Осенью 2019-го минимальная стоимость дачи в Московской области составляет 200 тысяч рублей, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По такой цене выставлены на продажу шесть соток в садовом товариществе (СНТ), расположенном более чем в сотне километров от Московской кольцевой автодороги (МКАД). На участке есть колодец и сруб бани, а электричество придется тянуть. «Вообще-то предложение только выглядит дешевым, поскольку 200 тысяч рублей — это лишь начало трат, — предупреждают аналитики. — Чтобы обеспечить себе достойную дачную жизнь, в такую покупку еще придется вкладываться и вкладываться».

На второй строчке списка дешевых дач — три сотки с каркасно-щитовым домиком общей площадью 25 квадратных метров в черте города Воскресенска. Свет идет по границе участка, в СНТ есть скважина, до Москвы полтора часа на электричке. Цена предложения — 260 тысяч рублей.

За 370 тысяч рублей можно стать владельцем шести соток в СНТ в Ступинском районе. На участке есть недостроенный кирпичный дом. Электричество заведено на участок, также здесь есть скважина, плодовые деревья и кустарники. До МКАД 90 километров.

Как отмечают эксперты, экстремально дешевых предложений дач нет лишь на западе Московской области — на престижных Минском, Новорижском, Волоколамском и Ленинградском направлениях. «При желании и там можно найти бюджетные варианты в СНТ, но, в любом случае, это будет дороже, чем на востоке, особенно в Егорьевском и Воскресенском районах», — указывают в «Мире квартир».

Ранее, в сентябре, стало известно, что доля покупателей в возрасте до 35 лет на подмосковном рынке загородного жилья за год сократилась на 5 процентных пунктов — до 27 процентов. По данным риелторов, 48 процентов сделок с загородной недвижимостью приходится на 35-50-летних.

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