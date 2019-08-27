Раскрыто местоположение сверхдорогих подмосковных дач

Дома стоимостью от 100 миллионов рублей продаются в 14 подмосковных поселках. Об этом говорится в материалах компании Stone Bridge Estate, присланных в редакцию «Ленты.ру».

Больше всего объектов сверхдорогой недвижимости, по статистике компании, можно найти на Белорусском направлении. Средняя площадь элитного поселка в этой зоне превышает 74 гектара, среднее количество домовладений на поселок — 104 штуки. Дома в ценовой категории от 100 миллионов рублей также представлены на Новой Риге.

В компании ожидают активизации рынка и увеличения количества сделок со сверхдорогой недвижимостью в ближайшие недели. «Лето — период, когда потенциальные клиенты сравнивают объекты между собой, основываясь на подборках риелторов, а уже осенью, по возвращении из отпусков, начнут осматривать выбранные варианты», — пояснил управляющий партнер Stone Bridge Estate Иван Керсак.

Ранее аналитики компании «Метриум» сообщали о снижении цен на подмосковном загородном рынке. По их статистике, за полгода средняя стоимость квадратного метра предлагаемых за городом коттеджей и дач снизилась на 9 процентов, до 137 тысяч рублей.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru



