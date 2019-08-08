За жизнь в швейцарской деревне решили заплатить 100 тысяч рублей

Власти деревни Гроссдитвиль (Швейцария, кантон Люцерн) приняли решение удерживать жителей от переезда, предлагая им материальную компенсацию. Об этом сообщает швейцарский телеканал RTS.

По информации RTS, в Гроссдитвиле насчитывается чуть более 860 жителей, и это число постепенно сокращается. Чтобы приостановить отток населения, местные власти приняли решение выплачивать компенсацию тем, кто отказывается от переезда.

Как заявил мэр Гроссдитвиля Рето Франк, местным уроженцам в возрасте до 30 лет будут предоставлять субсидию в 1500 франков (около 100 тысяч рублей) и жилье в случае, если они останутся в деревне после того, как съедут от своих родителей. «Молодежь обогащает жизнь деревни своими идеями», — отметил Франк, добавив, что субсидию от мэрии стоит рассматривать не как приманку для молодых жителей, а как благодарность им за верность малой родине.

В июле стало известно о мерах по привлечению жителей, которые вводит другая швейцарская деревня — Монте Щага (кантон Тичино). Муниципалитет деревни предлагает желающим приобрести старинные дома по цене в один франк. Обязательным условием сделки власти называют реставрацию исторических построек.

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