Секретные продажи квартир возобновились в Москве

На московском рынке люксового жилья наблюдается рост числа закрытых продаж, когда квартиры не предлагают широкому кругу покупателей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя одного из столичных агентств недвижимости.

За последний год число «секретных» квартир и апартаментов на рынке выросло примерно в полтора раза. Член риелторского сообщества рассказал изданию, что практика тайных продаж была распространена в начале 2000-х и в 2012-2013 годах. «Как специалисты риелторского рынка мы должны были сообщить данные клиента — фамилию, имя, отчество и профессию, — отметил он. — Застройщикам была важна принадлежность покупателя к какому-либо виду деятельности, чтобы обеспечить нормальную социальную среду проживания в конкретном жилом комплексе».

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По словам специалиста, некоторым клиентам, в том числе из числа звезд российской эстрады, отказывали в праве на жилье — девелоперы полагали, что знаменитости будут устраивать шумные вечеринки.

В целом по итогам 2019-го покупатели потратят на элитное жилье в российской столице более 80 миллиардов рублей — это максимальный показатель за последние пять лет, сообщили изданию в консалтинговой компании Knight Frank. Общее число сделок с «элиткой» превысит тысячу, средний бюджет покупки составит 85 миллионов рублей.

В октябре этого года стало известно, что самая дорогая квартира на столичном рынке элитного жилья выставлена на продажу за 2,4 миллиарда рублей. Лот представляет собой пентхаус площадью 735 квадратных метров, расположенный в одной из новостроек в районе Патриарших прудов.

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