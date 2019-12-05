В России любителям мяса отказали в аренде квартиры

Семейная пара в Барнауле решила сдавать квартиру только вегетарианцам. Супруги считают их «экологичными» людьми — теми, кто не хочет вредить себе и окружающим, пишет «Комсомольская правда».

Иван и Яна Сапегины купили жилье в строящемся доме на улице Антона Петрова, чтобы создать там творческое пространство. Сами супруги — музыканты. Яна поет, Иван играет на гитаре. Оба являются вегетарианцами. Иван, например, уже 11 лет не ест мясо. Раньше он занимался брейк-дансом и изменил питание для улучшения физической формы. Однако пара часто ездит в другой город, а квартира пустует. Поэтому было принято решение сдать ее в аренду, но только вегетарианцам.

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«Сознательные люди не нанесут квартире большой ущерб. Такой вывод я сделал и решил, чтобы сюда приехали чистые люди. Я не говорю, что те, кто кушает мясо, нечистоплотные. Просто со временем у меня усилилось обоняние и нюх стал утонченным. Я чувствую, что где-то готовится мясо. Например, с заводов, скотобойни разносится ужасный запах, и я не хотел бы даже отчасти чувствовать его дома», — рассказал изданию Иван.

Он признался, что такое объявление еще является и пиар-ходом. Вегетарианцев в Барнауле, по словам Ивана, не так много. Однако возможные съемщики уже несколько раз посещали квартиру, а на выходных запланированы осмотры.

Жилье отремонтировано и предназначается, в том числе, для ведения блогов и домашних фотосессий. Здесь есть большая спальня, просторный зал и кухня-ниша. Вегетарианская квартира обойдется в 15 тысяч рублей ежемесячно.

В 2017 году в Санкт-Петербурге начали строить жилой комплекс, где жилье смогут приобрести только вегетарианцы. Они должны полностью отказаться от мяса и не иметь вредных привычек.

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